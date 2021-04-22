В Ханты-Мансийске сгорел микроавтобус: пострадавших нет Фото: Администрация Ханты-Мансийска

Сегодня в первой половине дня в ЕДДС сообщили о пожаре. В районе домов 92-94 по улице Пионерская, загорелся частный микроавтобус «Соболь». Пожарные быстро приехали на место происшествия и уже в течение 8 минут очаг возгорания ликвидировали, но на момент прибытия спасателей машина уже сильно повредилась огнём. Загорелся капот и кузов автомобиля. Тушили микроавтобус 8 человек и 2 единицы спецтехники. К счастью, пострадавших нет.

Как сообщают сотрудники пресс-службы МЧС, возгорание вероятней всего возникло из-за неисправности узлов и механизмов транспортного средства. На данный момент точная причина выясняется.

Напомним, накануне мы писали, как в Ханты-Мансийске проводились учения по тушению "горящего" автомобиля. По «легенде» возгорание возникло в цокольном этаже торгового центра - вспыхнул припаркованный там автомобиль.