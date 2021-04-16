От столкновения «Лады Приоры» и «КамАЗа» в Югре погибли два человека Фото: ГИБДД России по ХМАО-Югре

За прошедший день на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 5 – получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

На 587 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе столкнулись: «Лада Приора» и «КамАЗ». ДТП произошло из-за того, что 24-летний водитель «Лада Приора» выехал на встречку, под управлением 24-летнего мужчины. В результате аварии водитель «Лады» и его 46-летний пассажир погибли, ещё один пассажир этого же автомобиля, 31-летний мужчина, получил травмы.

Кроме того, мы писали про аварию на 13 км автодороги «г. Лянтор – Сургут», в которой 39-летний мужчина-мотоциклист не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. От полученных травм мотоциклист погиб, специальная экипировка, в том числе шлем, на мужчине отсутствовали.

На территории округа сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 21 водитель наказаны за выезд на полосу встречного движения, 96 – за нарушение требований к перевозке детей.