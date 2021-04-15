На территории Сургутского района разбился неизвестный мотоциклист Фото: ОМВД России по Сургутскому району

На территории Сургутского района произошло трагическое ДТП с участием мотоциклиста.

На 13 км автодороги «Лянтор - Сургут», мотоциклист ехал со стороны Сургута в сторону посёлка Барсово. Мужчина не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. От полученных травм он скончался на месте аварии.

В настоящее время на месте ДТП работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Личность погибшего выясняется. В ОМВД России по Сургутскому району сообщают, что на мотоцикле отсутствовал государственный регистрационный знак.

Напомним, мы сообщали, как в Сургуте насмерть разбился мотоциклист. Ему не уступил дорогу водитель "Газели", который поворачивал направо.