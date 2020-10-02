В Сургуте насмерть разбился мотоциклист

В Сургуте на смерть разбился мотоциклист Фото: pixabay.com

В Сургуте сегодня, около 10 часов утра вна улице 30 лет Победы в ДТП погиб мотоциклист. По предварительным данным, водитель "Газели", который поворачивал направо, не предоставил преимущество в движении мотоциклу, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре. 34-летний водитель мотоцикла от полученным травм умер до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне на территории округа зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы.

На трассе Сургут – Нижневартовск 40-летний водитель, управляя автомобилем «Субару Форестер» не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в столб. В результате ДТП водитель скончался, а пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, получила множественные травмы и была госпитализирована.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Окружная Госавтоинспекция призывает соблюдать правила дорожного движения, так как от этого зависит ваша жизнь и жизнь окружающих. Берегите себя!