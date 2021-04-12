В Ханты-Мансийске состоялся VIII Югорский лыжный марафон Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Ханты-Мансийске состоялся долгожданный старт главного лыжного забега Югры, в котором приняли участие больше 2 800 человек – это рекордное количество участников за всю историю существования массового мероприятия. В лыжном забеге приняли участие действующие чемпионы и любители самых разных возрастов, и разных уровней подготовки, а также люди с ограниченными физическими возможностями. Участники традиционно преодолели дистанции в 5, 25 и 50 километров.

- Я шестой год занимаюсь лыжными гонками. Это не первый мой марафон, я участвую уже в третий раз. Первое участие тоже принесло мне первое место, во второй раз я финишировал вторым. Теперь вот снова первый на своей дистанции. Меня вдохновляют победы Евгения Дементьева и Александра Большунова - прокомментировал Максим Журавлёв, финишировавший первым.

- Первый круг мы проехали все вместе, и после него я немного вышел вперед, затем я немного вырвался вперёд за счёт ускорения, понял, что ребята отстают и продолжил в своём темпе - поделился после финиша победитель Югорского лыжного марафона Александр Большунов.

Победительницей в женской гонке стала Татьяна Сорина, она выиграла 400 тысяч рублей.