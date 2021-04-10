Погода в Югре на 10 апреля: зарядят дожди

В Югре зарядят дожди. Фото: Ольга Крыльцова

Ханты-Мансийск: переменная облачность, дождь. Днем +4, ночью -1. Ветер 2-5 м/с.

Сургут: переменная облачность, дождь. Днем +5, ночью -3. Ветер 4-5 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, небольшой дождь. Днем +6, ночью -4. Ветер 3-5 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, небольшой дождь. Днем +5, ночью -2. Ветер 3-6 м/с.

Когалым: переменная облачность, снег с дождем. Днем +3, ночью -2. Ветер 4-5 м/с.

В этот день церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского и преподобного Илариона Нового. В прежние времена в этот день, если оканчивались заморозки, выгоняли скот на пастбище. В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары. Наши предки продолжали наблюдать за птицами и составлять по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.