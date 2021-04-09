Житель Пыть-Яха пытался обмануть полицейских поддельными водительскими правами Фото: Ольга Крыльцова

В Пыть-Яхе автоинспекторы поймали мужчину с поддельными водительскими правами. Все началось с того, что сотрудники остановили автомобиль «УАЗ Пикап», за рулем которого находился 30-летний местный житель.

- В ходе проверки инспекторы ДПС обнаружили, что данные водительского удостоверения не совпадают с данными паспорта. Тогда сотрудники решили проверить документ по базе данных, где выяснилось, что права с данной серией и номером были выданы в 2009 году в Республике Башкортостан, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Позже экспертиза подтвердила, что документ - поддельный. Кроме того, в декабре 2020 года югорчанин был приговорен к двум годам лишения свободы условно по ч. 5 ст. 264 УК РФ и в настоящее время лишен водительских прав.

- В признательных показаниях нарушитель сообщил, что заказал права через интернет, заплатив 10 тысяч рублей. Документ пришел по почте заказным письмом, - добавили в ведомстве.

Теперь мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ему грозит до шести лет лишения свободы.