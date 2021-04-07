Прокуратура Сургута помогла жильцам старого дома признать его аварийным

Власти не реагировали на обращения граждан Фото: Ольга Крыльцова

Сургутская прокуратура помогла жильцам дома №7/2 по ул. Гидромеханизаторов защитить их жилищные права.

Дело в том, что жильцы уже долгое время пытались добиться, чтобы здание признали аварийным. Горожане не раз направили в администрацию обращения, указывая на плачевное состояние дома, однако никаких мер не предпринималось.

- Отсутствие решения о признании многоквартирного дома аварийным не дает право включить его в программы по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и национального проекта «Жилье и городская среда», - рассказали в прокуратуре по ХМАО-Югре.

В связи с этим прокурор внес в адрес главы города представление, в котором требовал устранить нарушения жилищного законодательства. На данный момент оно рассмотрено и удовлетворено.

Администрация города провела заседание межведомственной комиссии, на котором признала вышеуказанный дом аварийным и подлежащим сносу. Также определен срок расселения граждан.

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