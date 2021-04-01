Прокуратура Сургута «выбила» два млн рублей долгов работникам предприятия. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Сургута провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Югранд». Оказалось, что порядка пяти месяцев – с июля по ноябрь 2020 года, 46 работникам предприятия не платили заработную плату, еще четырем – не выплачены пособия в связи с рождением детей за аналогичный период.

– Сумма задолженности составила свыше двух миллионов рублей. В адрес руководителя предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении директора компании возбуждено уголовное дело.