В Югре будут судить трех уроженцев Иркутска, попавшихся на закладках с наркотиками Фото: Ольга Крыльцова

В Пыть-Яхе будут судить трех уроженцев Иркутска, которые приехали в регион, чтобы подзаработать на продаже наркотиков.

- Мужчины прибыли в город в ноябре 2020 года. Далее они вступили в преступную группу, занимающуюся сбытом синтетики через интернет-магазин на территории Пыть-Яха и Нефтеюганского района, - рассказали в прокуратуре по ХМАО-Югре.

Сначала бизнес шел хорошо. Обвиняемые, получая от соучастников крупные партии, фасовали их и размещали в «тайники-закладки». О местах покупатели узнавали через интернет - любой личный контакт был строго под запретом.

Однако в январе 2021 года преступников задержала полиция, изъяв более 4,2 килограммов наркотиков синтетического происхождения.

Сейчас мужчины находятся под стражей, где дожидаются суда.

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