Житель Сургутского района попался на хранении марихуаны Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

В Сургутском районе задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Все началось с того, что автоинспекторы, дежурившие на автодороге Северный обход, заметили подозрительный автомобиль. За рулем находился мужчина 1974 года рождения.

Во время беседы с полицейскими он вел себя подозрительно, поэтому его попросили выйти из машины. В этот момент мужчина кинул под машину сверток серебристого цвета. После этого автоинспекторы вызвали следственно-оперативную группу и полицейского-кинолога со служебно-розыскной собакой.

- В ходе осмотра на земле обнаружили сверток серебристого цвета, внутри которого находилось рассыпчатое вещество. Согласно экспертизе, это оказалась марихуана массой более 20 граммов. Как пояснил задержанный, наркотик он хранил для личных целей, - рассказали в ОМВД России по Сургутскому району.

Теперь мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет тюрьмы.