В Югре продолжают закрывать ледовые переправы

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В связи с потеплением в Югре закрываются ледовые переправы. В настоящее время из 87 действовавших зимников для движения закрыты 22.

Так, остановлена работа переправ в Кондинском районе, а также восьми ледовых переправ в Нефтеюганском районе, одной - в Ханты-Мансийском и одной - в Сургутском районе.

Также в течение ближайших дней планируется закрытие всех межмуниципальных перепав в Нижневартовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

Под ежедневным наблюдением специалистов продолжат работать переправы в Березовском и Белоярском районах.

- При прекращении работы переправы, во избежание несанкционированного проезда транспортных средств, перед въездами на переправу устанавливаются запрещающие дорожные знаки и создаются искусственные заграждения (земляные валы), - напомнили сотрудники МЧС России по ХМАО-Югре.

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