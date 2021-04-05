В Ханты-Мансийском районе закроют сразу 17 ледовых переправ

Фото: администрация Ханты-Мансийского района

В Ханты-Мансийском районе закроют сразу 17 автомобильных дорог и ледовых переправ по следующим направлениям: Тюли - Выкатной, Сибирский - Батово, Цингалы - Горноправдинск, Ханты-Мансийск - Белогорье, Белогорье - Кирпичный, Белогорье - Луговской, Луговской - Троица, Троица - Елизарово - Кедровый, Кедровый - Урманный, Р№-1007 - Зенково, Подъезд к Чембакчина, Ханты-Мансийск - Нялинское - Пырьях - Кышик, Подъезд к Пырьяху, Подъезд к Нялинскому, Ханты-Мансийск - Имитуй - Янгуловка, Подъезд к оз. Имитуй, Янгуловка - Согом.

- Уважаемые жители и гости района! Соблюдайте правила передвижения по зимникам и ледовым переправам, не превышайте допустимую весовую нагрузку, следуйте требованиям, написанным на дорожных знаках и табличках, - сообщили в районной администрации.

Напоминаем, что телефон отдела транспорта, связи и дорог: 8 (3467) 35-28-78.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. Телефоны ЕДДС района: 33-04-01, 33-66-87.