Пьяный нефтеюганец зарезал сына из-за просьбы занять денег

Ранее мужчина уже бросался с ножом на сына
Фото: Ольга Крыльцова
В Нефтеюганске будут судить 63-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
Происшествие случилось 27 января 2020 года. В тот вечер мужчина, находясь в алкогольном опьянении, поссорился со своим 42-летным сыном - он просил у отца занять денег.
- Мужчина нанес потерпевшему удар ножом в область ключицы. Он скончался на месте происшествия через непродолжительный время. Причиной смерти стала полученная травма, - рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре.
В ходе расследования стало известно, что в мае 2020 года мужчина уже бросался на сына с ножом. Тогда его осудили за тяжкое причинение вреда здоровью.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
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