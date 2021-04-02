Житель Нягани в упор расстрелял своего сына из ружья. Фото - СК по ХМАО.

Югорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя города Нягань. Мужчину обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве.

Трагедия случилась в ночь с 20 на 21 мая 2020 года. В это время обвиняемый находился в домике на территории бывшего села Поснокорт Октябрьского района. Он поссорился со своим 37-летним сыном из-за взаимных оскорблений на фоне алкогольного опьянения и шесть раз выстрелил по различным частям тела родственника с близкого расстояния и в упор пулевыми и дробовыми зарядами из ружья 12 калибра.

– От полученных травм головы, грудной клетки и ног по терпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый незаконно приобрел и хранил у себя дома более 40 патронов к огнестрельному нарезному боевому оружию, которые 22 мая 2020 года обнаружены в ходе обыска и изъяты, – рассказали в пресс-службе СК по ХМАО.

Несмотря на попытки обвиняемого ввести следствие в заблуждение относительно фактических обстоятельств произошедшего, следователем собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.