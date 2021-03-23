Югорчанин убил хозяина квартиры из-за коммунальных счетов Фото: СУ СК России по ХМАО-Югре

Следственные органы Сургута завели уголовное дело из-за смерти 50-летнего местного жителя.

Как сообщают в ведомстве, 22 марта 2021 года в ночное время, около 02.00 часов, в квартире одного из домов по улице Маяковского в городе Сургут между жертвой и проживавшим в его квартире 39-летним знакомым произошел конфликт. Мужчины не смогли распределить расходы на оплату коммунальных услуг и во время ссоры, снимавший квартиру мужчина ударил кухонным ножом в шею и в грудь хозяина квартиры. От полученных ран сургутянин скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан и в ближайшее время следователь подаст в суд о заключении его под стражу.

По уголовному делу продолжается расследование.

Мы писали ранее о том, как житель Лангепаса зарезал собственную мать кухонным ножом, она высказала ему нравоучения из-за убийства отца, которое он совершил 10 лет назад.