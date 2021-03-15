В Югре росгвардейцы по "горячим" следам задержали вора Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

В Нижневартовске сотрудники Росгвардии по «горячим» следам задержали подозреваемого в краже мобильного телефона, выяснив его местонахождение.

Росгвардейцы получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в торговом центре, расположенном на улице Интернациональной. Оказалось, что у администратора одного из торговых павильонов кто-то украл сотовый телефон. Получив необходимую информацию о подозреваемом, правоохранители быстро приступили к его поиску.

Спустя несколько минут вора задержали неподалеку от торгового комплекса. Но перед этим, увидев патрульный автомобиль Росгвардии, он попытался незаметно выбросить похищенный телефон в сугроб.

Задержанным оказался 32-летний молодой человек, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Мы писали ранее о том, как в Кондинском районе полицейские задержали подозреваемого в краже.