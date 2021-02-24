В Кондинском районе полицейские задержали подозреваемого в краже Фото: pixabay.com

К сельскому участковому обратился местный житель, который сообщил, что кто-то залезли в его квартиру, откуда из кармана куртки украли кошелёк с деньгами в сумме более 8 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что рано утром он спал и проснулся о того, что услышал звук захлопнувшейся калитки. Он решил проверить, кто к нему пришел, но в доме уже никого не было. В коридоре на полу лежала разбросанная верхняя одежда. Проверив одежду, он понял, что из кармана куртки пропал кошелёк с деньгами. При этом он вспомнил, что не закрыл на ночь входную дверь квартиры.

Полицейский нашел подозреваемого, которым оказался 39-летний местный житель. Мужчина признался в преступлении и пояснил, что часть денег он потратил на алкоголь и продукты.

В настоящее время следственный отдел ОМВД России по Кондинскому району против преступника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.