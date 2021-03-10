В Советском районе перевернулся большегруз с бревнами: пострадал водитель Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории автономного округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 9 получили травмы.

На 23 км автодороги «Югорск – Узюм Юганская КС» в Советском районе, 34-летний водитель, управляя автомобилем «Урал» с полуприцепом, при движении съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудники ГИБДД задержали 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 9 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 30 водителей наказаны за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что соблюдение мер безопасности и правил дорожного движения поможет избежать трагедии.

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