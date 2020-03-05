2020-03-05T13:34:30+03:00
Происшествия

На трассе «Сургут – Когалым» в аварии погибли два человека

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего
Руслан Савинов
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На трассе «Сургут – Когалым» в аварии погибли два человека. Фото: Руслан Савинов.На трассе «Сургут – Когалым» в аварии погибли два человека. Фото: Руслан Савинов.
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Югорские спасатели в 9:33 получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 47 километре автодороги «СургутКогалым». Подробности стали известны от пресс-службы МЧС ХМАО.

- Столкнулись два легковых автомобиля. Через девять минут из поселка Федоровский на место ДТП прибыли спасатели. Было проведено деблокирование пострадавших, - рассказали спасатели.

Участниками аварии стали «КИА РИО» и «УАЗ». Как отметили в ОГИБДД Сургутского района, в результате аварии водитель и пассажир «КИА» от полученных повреждений скончались на месте происшествия, водитель «УАЗ» получил травмы.

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.

Очередная трагедия под Сургутом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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