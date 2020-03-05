5 Март 2020 2020-03-05T13:34:30+03:00

На трассе «Сургут – Когалым» в аварии погибли два человека. Фото: Руслан Савинов.

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Югорские спасатели в 9:33 получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 47 километре автодороги «Сургут – Когалым». Подробности стали известны от пресс-службы МЧС ХМАО.

- Столкнулись два легковых автомобиля. Через девять минут из поселка Федоровский на место ДТП прибыли спасатели. Было проведено деблокирование пострадавших, - рассказали спасатели.

Участниками аварии стали «КИА РИО» и «УАЗ». Как отметили в ОГИБДД Сургутского района, в результате аварии водитель и пассажир «КИА» от полученных повреждений скончались на месте происшествия, водитель «УАЗ» получил травмы.

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/764745" frameborder="0"></iframe> Очередная трагедия под Сургутом.

ИСТОЧНИК KP.RU