На трассе «Сургут – Когалым» в аварии погибли два человека
Югорские спасатели в 9:33 получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 47 километре автодороги «Сургут – Когалым». Подробности стали известны от пресс-службы МЧС ХМАО.
- Столкнулись два легковых автомобиля. Через девять минут из поселка Федоровский на место ДТП прибыли спасатели. Было проведено деблокирование пострадавших, - рассказали спасатели.
Участниками аварии стали «КИА РИО» и «УАЗ». Как отметили в ОГИБДД Сургутского района, в результате аварии водитель и пассажир «КИА» от полученных повреждений скончались на месте происшествия, водитель «УАЗ» получил травмы.
На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.
Очередная трагедия под Сургутом.
ИСТОЧНИК KP.RU