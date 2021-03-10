Югорские росгвардейцы активно прививаются от коронавируса

Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

В югорской Росгвардии проходит добровольная вакцинация военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции. Личный состав прививается первым и вторым компонентом российской вакцины «Спутник V». В прививочной компании участвуют и члены семей росгвардейцев. Все вакцинируемые проходят необходимый медицинский осмотр, а также получают консультации и рекомендации медиков, которые необходимо соблюдать после прививки.

- Организовано взаимодействие с Департаментом здравоохранения региона. У личного состава есть чёткое понимание, что вакцинация поможет сохранить здоровье граждан и личного состава, - рассказал начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

Помимо прививок, росгвардейцы заботятся об укреплении своего иммунитета с помощью физических упражнений и закаливания организма.

Напомним, мы писали ранее, что в Сургуте 1300 человек ждут очереди на вакцинацию от COVID-19. Каждая ампула вакцины рассчитана на 5 человек, поэтому ежедневно из полученных от югорчан заявок формируются списки.