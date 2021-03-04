В Сургуте 1300 человек ждут очереди на вакцинацию от COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

С октября прошлого года в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №3» поступило 1821 доза вакцины от коронавируса. На сегодняшний день записано на вакцинацию 1331 человек. Из них полностью закончили курс вакцинации, первый первый и второй этап вакцинации с интервалом в 21 день, 664 югорчанина. Ожидают своей очереди около 1300 человек.

Каждая ампула вакцины рассчитана на 5 человек, поэтому ежедневно из полученных от югорчан заявок формируются списки. Затем, каждый человек из этого списка приглашается в назначенный день и время в поликлинику. Вся процедура занимает около 50 минут, сюда входит: регистрация данных, осмотр перед вакцинацией, само введение вакцины и повторный осмотр после вакцинации для контроля возможных осложнений.

На сегодняшний день вакцина продолжает поступать отдельными траншами. Не смотря на это, заявки на вакцинацию, поступающие в поликлинику, обрабатываются ежедневно.