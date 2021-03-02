В жутком ДТП на югорской трассе погибли две женщины Фото: Отделение ГИБДД ОМВД России по Белоярскому району

Сегодня на 591 километре автодороги «Югорск-Советский-Верхнеказымский» граница ХМАО произошло жуткое ДТП. 29-летний водитель автомобиля «Хендай», двигаясь по прямому участку дороги, со стороны посёлка Верхнеказымский в сторону посёлка Лыхма Белоярского района, частично выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Форд Транзит», за рулём которого находился 46-летний мужчина.

В результате аварии водитель и женщина пассажир «Форда», а также водитель автомобиля «Хендай» получили травмы различной степени тяжести. Две женщины, находившиеся на заднем сидении автомобиля «Хендай» скончались на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Мы сообщали ранее о том, как два человека погибли в страшном ДТП в Сургутском районе: «Рено» влетел в «КамАЗ».

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