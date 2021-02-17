В Нефтеюганском районе три человека пострадали в ДТП Фото: ГИБДД России

На 561 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 59-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 45-летний мужчины. В результате аварии оба водителя и пассажир «ВАЗ», 34-летняя женщина, получили травмы.

Так, за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 3 человека получили травмы.

Всего за сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 6 водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 человека наказаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 27 автолюбителей за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность и соблюдение безопасного скоростного режима являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах Югры.