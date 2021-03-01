Югорчанка порезала шею ребенка и хотела сжечь дом Фото: pixabay.com

В Нижневартовске следственные органы завершили расследование уголовного дела против 38-летней уроженки Республики Башкортостан. Она обвиняется по статье "причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему".

Во время следствия выяснилось, что 10 сентября прошлого года обвиняемая, находясь в доме, расположенном в СОНТ города Нижневартовск, порезала шею своему 10-летнему ребёнку.. А причиной такой жестокости стала ревность к отцу ребёнка. Кроме того, после причинения телесных повреждений сыну женщина попыталась сжечь дом, однако вовремя осознала свой поступок и сообщила пожарным.

В связи с этим происшествием решением Нижневартовского городского суда женщина лишена родительских прав. Следователи собрали достаточно доказательств вины вартовчанки и уголовное дело направлено в суд.

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