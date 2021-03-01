Вартовчанка, напавшая на полицейского в кафе обвинила его в выкидыше Фото: pixabay.com

Следователи Нижневартовска проверили информацию о неправомерных действиях полицейских, совершенных против 28-летней местной жительницы, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти.

Мы сообщали ранее, как при проведении рейда в одном из кафе города посетительница ударила ногой в спину сотруднику полиции.

После возбуждения уголовного дела против женщины, она распространила в социальных сетях и СМИ информацию о том, что якобы в день происшествия её избили правоохранители, из-за стрессовой ситуации она почувствовала недомогание, однако в оказании медицинской помощи ей отказали, а также из-за этого у неё случился выкидыш.

Проверка показала, что сотрудники полиции действовали в рамках закона и в течение суток женщине трижды вызывали скорую, каждый раз от госпитализации она отказывалась. Факт беременности также не подтвердился и даже опровергнут информацией из медучреждений.

Против сотрудников правоохранительных органов дело не завели.