В Югре столкнулись два авто: водитель и пожилая пассажирка получили травмы Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

На 108 км автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе 62-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан», не выбрал безопасный интервал и столкнулся с автомобилем «Фредлайнер», за рулём которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии водитель и 67-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан» получили травмы.

Кроме того, в округе сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования. 15 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 27 автомобилистов – за нарушение требований к перевозке детей.

В связи с низкими температурами в регионе ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок. Если вы отправляетесь в дорогу, то передвигаться следует только на исправных автомобилях, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, тёплую одежду и надежные средства связи.

Окружная Госавтоинспекция также напоминает, что от внимательности и соблюдения ПДД зависит общее состояние безопасности дорожного движения на дорогах Югры.