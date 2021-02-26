«Инфекция, которую мы победим»: в Нижневартовске поговорили о пандемии Фото: департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Евгений Платонов БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» принял участие в круглом столе «Инфекция, которую мы победим».

К участию в заседании присоединились: заместитель председателя Думы ХМАО - Югры, глава Думы города Нижневартовска и депутаты городской Думы, заместитель главы города Нижневартовска, директор Департамента по социальной политике, руководители медучреждений, представители муниципальных учреждений, общественники, студенты НВГУ.

Главной темой встречи стали вопросы о вакцинации, а также то, как повлияла коронавирусная пандемия на психическое здоровье югорчан.

Влияния пандемии на самочувствие людей изучают во всём мире, и Нижневартовск не исключение. Многие исследование показывают рост тревоги, депрессии, напряжения и когнитивных нарушений после перенесенной болезни. Последствия пандемии останутся на продолжительное время, даже после её окончания.

На вакцинацию люди реагируют индивидуально в силу знаний, информированности, личных убеждений, медицинских противопоказаний. Во время круглого стола пришли к выводу о том, что необходимо объяснять эффективность, потребность и важность прививки. У каждого югорчанина должно сформироваться собственное мнение по поводу применения препарата.