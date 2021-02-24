В Сургуте после осмотра врача умер шестилетний ребенок Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте следственный комитет завёл уголовное дело по загадочному случаю смерти 6-летнего ребенка. Дело возбуждено по статье УК "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как сообщают следственные органы 24 декабря 2020 года ребёнку стало плохо и его осмотрел участковый врач, назначив лечение. На следующий день вечером ребёнок перестал дышать, вызванные врачи скорой помощи не смогли привести ребёнка в сознание.

Для выяснения всех обстоятельств смерти ребёнка, следователи приобщили к уголовному делу медицинские документы, назначена комиссия судебно-медицинская экспертиза. А также проводятся следственные действия, которые направлены на выяснение всей картины происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

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