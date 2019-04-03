2019-04-03T11:33:29+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске от высокой температуры скончался маленький ребёнок

Эксперты выясняют причину смерти малыша
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске от высокой температуры скончался маленький ребёнок. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Ханты-Мансийске от высокой температуры скончался маленький ребёнок. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Переполох из-за смерти малыша из Ханты-Мансийска накануне устроили пользователи соцсети ВКонтакте. Подписчики уверяют, что 2-летний житель окружной столицы Югры погиб из-за менингита и в этой связи детский сад, который посещал малыш, ввёл карантин.

Как сообщает следственный комитет Югры, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Ханты-Мансийске в результате заболевания скончался ребенок 2016 года рождения. По предварительным данным следствия, 1 апреля у ребенка поднялась температура тела, и родители с ребенком обратились на прием в больницу, врачом назначено медикаментозное лечение амбулаторно. Утром 2 апреля мальчик скончался дома.

Для установления причин и всех обстоятельств произошедшего следственным путем Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». О диагнозе ребенка пока не сообщается.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Для установления точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза, из больницы следователями СКР изъята и изучается вся медицинская документация на малолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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