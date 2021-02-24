Мегионец отсидит в колонии строго режима за убийство инвалида Фото: Татьяна Коркина

Следователями Лангепасского межрайонного следственного отдела собрали достаточно доказательств вины 35-летнему жителю Мегиона. Суд вынесен свой приговор - мужчина признан виновным в убийстве.

Как сообщали следователи 8 июня 2020 около 23 часов 30 минут подсудимый, находясь в пьяном угаре поругался с знакомым инвалидом. Конфликт произошел в квартире одного из домов по улице Свободы в городе Мегион. 67-летний инвалид сделал замечание подсудимому, на что тот ударил его ножом в шею. От чего потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором Мегионского городского суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, мы писали ранее о том, как в квартире одного из домов городского поселения Излучинск мужчина избил 49-летнего инвалида. Он получил больше 26 ударов руками по голове и другим частям тела не смог оказать сопротивление из-за состояния здоровья. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.