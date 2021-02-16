Югорчанин ответит в суде за избиение инвалида Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный отдел по Нижневартовскому району завершил расследование уголовного дела против 46-летнего жителя Нижневартовского района, который обвиняется по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть".

Как выяснили следователи, 20 ноября 2020 года в период с 12 до 15 часов обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире одного из домов городского поселения Излучинск избил 49-летнегоу инвалида. Мужчина получил больше 26 ударов руками по голове и другим частям тела не смог оказать сопротивление из-за состояния здоровья. Конфликт между ними случился из-за того, что по мнению подозреваемого, потерпевший плохо образом ухаживал за хозяином квартиры, у которого проживал. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Помимо признательных показаний обвиняемого следователями собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.