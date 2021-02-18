В Нижневартовске откроют инженерно-технический класс. Фото предоставлено "КП".

В Югре откроют еще один профильный класс для обучения энергетиков будущего. Четырехстороннее соглашение было подписано сегодня представителями компании «Россети Тюмень», департаментом образования Нижневартовска, Нижневартовским государственным университетом и средней школой № 5. В рамках создания непрерывного образования новый класс станет завершающим звеном цепочки «школа – вуз – предприятие».

Открытие спецкласса состоится уже в этом году в День знаний – 1 сентября – на базе нижневартовское школы № 5. Попасть на обучение смогут только 20 самых одаренных школьников на конкурсной основе. Здесь будущие энергетики приобретут новые компетенции для профессионального становления в отрасли, научатся ориентироваться в реалиях и трендах цифрового мира. По окончании вуза ребята займут определенные должности в компании.

«Ученики энергокласса получат всестороннюю поддержку для начала научно-исследовательской и проектной деятельности. Это откроет для них перспективы как в энергетике, так и в любой отрасли. Весь деловой мир сейчас сфокусирован на решении проектных задач: быстро, точно и эффективно. Для интеграции молодых людей в современную жизнь очень важна профессиональная поддержка на каждом этапе обучения: и в вузе, и в школе. Таким образом мы будем уверены, что новые сотрудники, прошедшие полный образовательный цикл под опекой специалистов компании, имеют все необходимые знания для решения самых амбициозных задач», – прокомментировал и. о. заместителя генерального директора – руководителя аппарата энергокомпании Исламбек Казбеков.

Напомним, что тюменские энергетики реализуют в УрФО концепцию сетевого взаимодействия образовательных организаций всех уровней подготовки. Энергоклассы, профильные группы и кафедры созданы на базах школ, ведущих учреждений среднего профессионального и высшего образования ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области.