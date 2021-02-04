В Нефтеюганске дневной стационар возобновил работу Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

С февраля возобновил работу дневной стационар взрослой поликлиники БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив». Открытие дневного стационара ждали многие жители Нефтеюганска. Так как эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции начала стабилизироваться, администрация учреждения приняла решение об открытии столь важного для югорчан отделения.

Пока привычное для пациентов место расположения отделения занято ковидным госпиталем, дневной стационар будет принимать пациентов в здании женской консультации в рабочие дни. На лечение можно попасть через участкового терапевта и узкого специалиста, которые могут выписать специальное направление в дневной стационар.

На начало февраля в стационаре развернуто 20 койко-мест, приём ведут два врача невролога. В отделении проводят обследование пациентов, внутривенные, внутримышечные и подкожные инъекции, а также физиолечение, ЛФК и массаж.

Напомним, мы писали ранее, что в Югре к прежнему режиму работы вернулось инфекционное отделение.