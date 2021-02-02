В Югре к прежнему режиму работы вернулось инфекционное отделение

Фото: Департамент здравоохранения Югры

Няганское инфекционное отделение окружной больницы вновь в рабочем строю и на своем месте.

«Мы видим стабильную положительную динамику по сокращению числа заболевших граждан, видим, что сокращается число тяжелых пациентов с ковидом, нуждающихся в стационарной помощи, поэтому принято решение сократить коечный фонд инфекционного госпиталя для больных с covid-19 со 220 коек до 100», - поделился главный врач больницы Сергей Догадин.

Медицинская сестра инфекционного отделения Лариса Лотоцкая рассказала, что пациенты начали поступать в отделение даже ночью, практически сразу, как было получено разрешение на открытие.

- Открытию отделения предшествовала тщательная комплексная санобработка от коронавирусной инфекции: все палаты, коридоры, подсобные помещения, лестничные марши были обработаны специальными дезинфицирующими растворами, после этого помещения отмывались и кварцевались. Такую обработку нам пришлось провести дважды, так как, не смотря на всю тщательность, с которой мы пытались избавиться от вируса, два смыва показали положительный результат, - делится медсестра.

Также, Лариса Лотоцкая сообщила, что все отрицательные смывы получены. Медперсонал уверен в безопасности помещения. Помимо этого сотрудники медицинского учреждения признаются, что скучали по привычному графику работы и по своему «дому».