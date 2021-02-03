В Югре возобновил работу мобильный пункт тестирования на ВИЧ Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В декабре 2020 года была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года.

В специально оборудованном автомобиле медслужбы специалисты Центра СПИД предлагают всем желающим пройти экспресс-тестирование на ВИЧ инфекцию простыми и быстрыми тестами. До и после теста специалисты проводят консультацию, благодаря которой тестируемый может узнать о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, получить ответы на свои вопросы. Услуга предоставляется бесплатно.

В феврале 2021 года мобильный пункт будет работать в Ханты-Мансийском, Октябрьском, Нефтеюганском районах, Пыть-Яхе и Нефтеюганске. Профилактическая работа и тестирование на ВИЧ проводится с соблюдением эпидемиологических требований по COVID-19.

Информацию о том, где и когда пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, можно найти на сайте AIDS-86.INFO в разделе «Пункты сдачи экспресс – теста» и получить по телефонам в городах: Ханты-Мансийск – 8(3467)33-09-09, Сургут – 8(3462)25-07-89, Нижневартовск – 8(3466)42-30-30, Пыть-Ях – 8(3463)42-83-62.