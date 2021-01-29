В Ханты-Мансийске определили «Ученика года – 2021 года» Фото: Татьяна Коркина

Муниципальный этап межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Югры «Ученик года – 2021 года» прошел в окружной столице. В нем участвовали 9 учеников школ города. Единогласным решением комиссии победителем стала Любовь Ермакова – ученица 9 класса средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3. Она представит Ханты-Мансийск на региональном этапе конкурса.

Кандидатов отбирали по итогам успеваемости, достижениям в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня. Участники представили на обзор комиссии: подготовку и презентацию портфолио, рассказ о себе, мастер-класс и открытую дискуссию.

- На конкурс я попала благодаря моему чуткому классному руководителю Татьяне Александровне Потеряевой. Спасибо ей за то, что она поверила в меня и вдохновила на участие - поделилась девочка.

Она отметила, что представляя свои проекты перед членами жюри, отчасти импровизировала.

- У меня не было заранее подготовленного текста выступления, я рассказывала все своими словами. Это помогло удержать с жюри зрительный контакт – что очень важно. И, вероятно, победила благодаря своей харизме - делится Любовь.

- В свободное время девушка занимается подготовкой к олимпиадам, волонтерством, много читает. Она также сказала, что для неё не главное победа в конкурсе, а важнее люди, которые в неё верили – родители, классный руководитель, завуч.