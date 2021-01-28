В Югре продолжают ограничивать движение транспорта из-за непогоды Фото: Виктория Терина

Мы уже сообщали о том, что на некоторых дорогах Югры введены ограничения движения из-за плохой погоды. Как сообщает Госавтоинспекция округа, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 28 января 2021 года сотрудниками ГИБДД города Лангепас и Сургутского района вводится временное ограничение для движения грузовых транспортных средств в период с 15 часов 30 минут до наступления благоприятных погодных условий на следующих участках:

– с 18 км по 128 км автодороги «Сургут – Нижневартовск»,

– с 21 км по 91 км автодороги «Сургут –Лянтор»,

– с 34 км по 244 км автодороги «Север» (г. Сургут – г. Когалым – граница ХМАО).

Стоит отметить, что ограничения движения транспорта в Октябрьском районе полностью сняты. Кроме того, открыто движение транспорта на автодороге «Югра» (г. Советский – п. Талинка).

Тем не менее, Госавтоинспекция округа просит водителей неукоснительно соблюдать правила дорожной безопасности и отнестись с пониманием на введённые ограничения.