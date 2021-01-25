В Нижневартовске появились новые аппараты ИВЛ для пациентов с COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Окружная больница Нижневартовска получила и ввела в эксплуатацию двадцать импортных аппаратов искусственной вентиляции легких. Оборудование купили за счет окружных средств и установили в инфекционном отделении для лечения больных с коронавирусом.

Современное оборудование отличается повышенной надежностью и функциональностью. Благодаря аппаратам можно проводить качественную вентиляцию легких и производить мониторинг жизненно важных параметров пациента. Интеллектуальная адаптивная система вентиляции позволяет подбирать индивидуальные параметры дыхательной терапии каждому пациенту.

Сейчас в госпитале для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Нижневартовской ОКБ развернуто 250 коек. Новые аппараты ИВЛ пополнили "коллекцию" наркозно-дыхательного оборудования и позволили оказывать пациентам самую качественную, и эффективную медицинскую помощь.

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