В Ханты-Мансийске пройдут игры Чемпионата России по водному поло Фото: АУ "ЮграМегаСпорт

Ханты-Мансийск готовится принять матчи 4 тура Чемпионата России по водному поло среди женских команд. Соревнования пройдут в бассейне Ледового дворца спорта с 29 по 31 января. В домашних матчах югорчанки встретятся с командами: «Спартак-Волгоград» (Волгоград) и «Динамо-Уралочка» (Златоуст), которые также прошли в Суперлигу женского чемпионата. Всего за выход в Финал Четырех и медали соревнований борются шесть команд.

- Для того, чтобы претендовать на медали, нам нужно брать очки. Побеждать Волгоград, и постараться создать напряжение с «Уралочкой». У себя дома показать хорошую игру – рассказал главный тренер «Югры» Сергей Маркоч.

Тренер также поделился своими мыслями о предстоящих играх и высказал оптимистичный настрой.

К сожалению, домашние матчи Чемпионата России пройдут без зрителей, однако следить за водными баталиями можно по интернет-трансляции, которая будет организована на Youtube-канале ВК «Югра». На данный момент команда Югры находится в Златоусте, где стартует 3 тур Чемпионата России. Югорчанки сыграют свою первую игру, а их соперницами станет «Скиф ЦОП» Москомспорта (Москва).