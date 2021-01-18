За выходные в Югре зарегистрировано 20 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Доверчивые югорчане перевели мошенникам около 1 миллиона 700 тысяч рублей. На уловки аферистов попались жители окружной столицы, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, Когалыма, Югорска, Урая, и Советского района.Жительница Нижневартовска поверила неизвестному, который представился сотрудником банка «Совесть», якобы под предлогом оформления кредита. В результате чего молодая женщина лишилась более 87 тысяч рублей, которые она перевела в качестве оплаты страховки и за услуги курьера.Еще одна вартовчанка, пыталась успешно продать квартиру через сайт «Авито», но подарила аферистам 95 тысяч рублей. Пострадавшая совершила восемь операций через банкомат, тем самым перевела злоумышленникам на неизвестный счет все свои сбережения.По всем случаям возбуждены уголовные дела, принимаются меры к задержанию подозреваемых. Полиция Югры призывает югорчан быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом. А по всем подозрительным фактам сообщать в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.