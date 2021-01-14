Прокуратура ХМАО-Югры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношению пяти участников международной террористической организации «Исламское государство»* (запрещенная в России террористическая организация). Они обвиняются по статье «Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической и участие в ней».Следствие установило, что вартовчане являлись членами террористической организации, оправдывали и финансировали терроризм и привлекали людей к участию в террористической деятельности. Также у обвиняемых изъяли оружие и наркотики.Преступную деятельность группировки пресекли в апреле 2019 года. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После этого уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что Лангепасский межрайонный следственный отдел по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области возбудил уголовное дело против 25-летнего жителя города Мегион. Ему предъявлено обвинение по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма».