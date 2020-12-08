Жителя Югры обвиняют за призывы к терроризму Фото:pixabay.com

Лангепасским межрайонным следственным отделом по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело против 25-летнего жителя города Мегион. Ему предъявлено обвинение по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма".

В августе 2020 года обвиняемый, находясь на территории города Мегион, через интернет пытался привлечь людей к террористической деятельности и вступлению в незаконные вооруженные формирования, а также создал в мессенджере «Телеграмм» публичный информационный канал и размещал в нем текстовые материалы и изображения, оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, он размещал информацию, содержащую призывы к участию в деятельности организации, признанной террористической, и к убийству людей, не исповедующих Ислам.

Обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу продолжается расследование.