По Сургуту будет ездить тюменское такси с подарками

Прокатиться на такси бесплатно и получить новогодний приз – такая возможность появилась у жителей Сургута, Перми и Екатеринбурга благодаря проекту VisitTyumen. Брендированный автомобиль будет ездить по этим городам и дарить новогоднее настроение пассажирам в последнюю неделю 2020 года. Во время поездки горожане смогут угоститься сибирскими яствами, ответить на вопросы творческой викторины и выиграть подарки – толстовки, футболки, рюкзаки с символами Тюмени.

Поймать праздничное такси в Сургуте можно будет 27 декабря. За несколько дней до этого – 23 декабря – акция пройдет в Перми, а также в Екатеринбурге – 24 декабря.

- Если в этом году проект хорошо зарекомендует себя, то не исключаю, что в следующем году такие акции состоятся, например, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Для нас ценно, чтобы жители страны узнавали о туристических возможностях Тюмени, и, конечно, о потрясающих термальных курортах, которые здесь есть, – рассказала руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

В этот раз участники акции смогут пройти несколько туров: им предстоит угадать «правду/ложь» о тюменском регионе, по фотографии определить, расположен ли изображенный объект в Тюменской области, а также поделиться своими знаниями о первом русском городе Сибири. Каждый правильный ответ позволит заработать баллы, которые в конце поездки можно обменять на призы.

- Я прочитала об этой акции в социальных сетях и очень жду прибытия тюменского такси в Сургут. Мы часто ездим в Тюмень, много знаем об этом городе и хотим выиграть призы во время поездки, – поделилась планами студентка Ирина Новикова.

В Сургуте автомобиль стартует от места рядом с памятником основателям города и проедет по улицам. В Перми точкой отправления станет локация «Счастье не за горами», в Екатеринбурге такси появится на территории «Плотинки».

Кстати, новогоднее такси – не единственный сюрприз от Тюмени для жителей страны. Каждый желающий может побороться за 10 трехдневных туров с питанием, проживанием и перелетом в Тюмень из любой точки мира. Все, что нужно сделать, – зайти на сайт visittyumen.ru, ответить на 4 простых вопроса о горячих источниках и автоматически стать участником розыгрыша.