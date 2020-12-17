Хантымансиец 16 лет прожил с поддельным паспортом Фото: Татьяна Коркина

В отдел по вопросам миграции МОМВД России «Ханты-Мансийский» для замены паспорта 45-летний житель окружного центра.

Инспектор ОВМ обратил внимание на ошибку в графе «место рождения»: населенный пункт, где родился мужчина, принадлежал Республике Украина, а районный центр Республике Туркменистан. Экспертно-криминалистическая проверка показала, что паспорт у мужчины поддельный. Сам же владелец документа пояснил, что паспорт он изготовил в 2004 году и на протяжении 16 лет ни в одном учреждении и ведомстве вопросов к документу, удостоверяющему личность, не возникало.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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