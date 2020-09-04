Жителя Югры осудили за поддельный больничный Фото: pixabay.com

Лангепасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в использовании поддельного больничного.

Суд установил, что мужчина у неизвестных купил поддельный листок нетрудоспособности. Подсудимый предоставил его работодателю. Так как не появлялся на работе без уважительных причин.

В ходе расследования было установлено, что больничный не был изготовлен ООО «СпецБланк». Его сделали с помощью полиграфического оборудования.

Злоумышленник на суде признал свою вину. Он согласился с предъявленным обвинением. До этого случая житель Лангепаса проблем с законом не имел. Исходя из этого суд назначил уголовное наказание в виде ограничения свободы сроком шесть месяцев.

Осужденному установлены следующие ограничения: нельзя менять место жительства, а также выезжать за пределы муниципалитета без согласия госоргана.

Также подсудимый должен являться для отметки в полицию.