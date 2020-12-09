В Сургуте отправился в колонию мужчина, угрожавший выкинуть внука из окна Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Доказательства, собранные следователями Сургута признаны судом достаточными для вынесения приговора 68-летнему местному жителю. Он признан виновными в преступлениях по статье "угроза убийством" и "угроза применения насилия в отношении представителя власти".

Напомним, что 14 сентября 2020 года около 16 часов 15 минут пьяный дед находился дома со своим малолетним внуком. Малыш капризничал и плакал, что видимо помешало деду и он решил запугать ребенка. Поставил мальчика на подоконник открытого окна своей квартиры, которая находится на 5 этаже, а затем, держа ребенка, высунул его на улицу и удерживал его вниз головой несколько минут, несмотря на испуг, крики и плач малыша.

Сотрудники полиции приехали быстро, но дед начал замахиваться на них металлической кувалдой и всячески угрожать.

На время следствия преступник заключен судом под стражу. Приговором Сургутского городского суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы с отбывание в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.