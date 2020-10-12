В Сургуте завершили расследование по делу деда, чуть не выбросившего своего внука с 5 этажа Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи Сургута завершили расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "угроза убийством" и "угроза применения насилия в отношении представителя власти".

В результате расследования выяснилось, что 14 сентября 2020 года пьяный мужчина чуть не выбросил своего внука из окна 5 этажа. Когда родителей ребёнка не было дома, он, якобы из-за капризного поведения своего двухлетнего внука, поставил малыша на подоконник открытого окна своей квартиры, чтобы запугать. Затем высунул его на улицу и удерживал головой вниз несколько минут, несмотря на испуг, крики и плач ребёнка.

После того, как приехали сотрудники полиции, мужчина несколько раз замахнулся металлической кувалдой в сторону полицейского, угрожая и пытаясь ударить его.

В ходе предварительного следствия злоумышленник заключен судом под стражу.

Несмотря на признательные показания, следователями собраны иные доказательства его вины, в связи с чем, после утверждения заместителем прокурора города Сургут обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд.

Преступнику может быть назначено наказание до 7 лет лишения свободы.