В Сургуте дед хотел выкинуть своего внука из окна

фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

СУ СК РФ по ХМАО-Югре возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который едва не выкинул своего внука из окна.

Инцидент произошёл 14 сентября 2020 года около пяти вечера. В одно из квартир дома по улице г. Кукуевицкого на 5этаже 68-летний мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, сидел со своим внуком. Так, будучи в приподнятом настроении, пенсионер поставил ребенка 2018 года рождения на подоконник возле открытого окна. В один момент пьяный дед схватил за ноги ребенка и высунул его на улицу.

Бдительные очевидцы немедленно вызвали полицию. К счастью, правоохранительные органы вовремя подоспели и малыш не пострадал.

Полицейские действия мужчины квалифицировали, как «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

– По инициативе руководства следственного отдела по г. Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре перед прокуратурой города Сургута поставлен вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей возглавляемого ими отдела, – добавили в пресс-службе ведомства.