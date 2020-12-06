Погода в Югре на 6 декабря 2020 года: синоптики прогнозируют изморозь и снег

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В это воскресенье, 6 декабря, метеорологи обещают югорчанам переменную облачность, местами небольшой снег, изморозь.

В округе будет юго-западный ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -12…-17 градусов, днем -9…-14 градусов, по северо-западу до -4 градусов.

Ханты-Мансийск: -12 градусов, частично облачно, ветер легкий, юго-западный 2 м/с.

Сургут: -11 градусов, преимущественно облачно, ветер легкий, западный 3 м/с.

Нижневартовск: -9 градусов, облачно, ветер легкий, западный 3 м/с.

Нефтеюганск: -15 градусов, облачно, ветер слабый, западный 4 м/с.

Когалым: -16 градусов, частично облачно, ветер слабый, западный 3 м/с.